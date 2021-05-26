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Офіційний курс: гривня послабилась до долара і євро

Середа, 26 травня 2021, 19:05
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 27 травня на рівні 27,55 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,68 грн (на 26 травня – 33,66 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 травня на рівні 27,46 гривні.

26 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,55 - 27,57 гривні.

26 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,56 гривні.

25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,48 - 27,50 гривні.

Економічна правда

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