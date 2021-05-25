Гривня знову послабилась до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 травня на рівні 27,46 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,66 грн (на 25 травня – 33,49 гривні).

Нагадуємо:

25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.

25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,48 - 27,50 гривні.

Економічна правда