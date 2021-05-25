Гривня знову послабилась до долара
Вівторок, 25 травня 2021, 19:25
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 травня на рівні 27,46 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,66 грн (на 25 травня – 33,49 гривні).
Нагадуємо:
25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.
25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,48 - 27,50 гривні.
Економічна правда
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