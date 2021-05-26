Курс валют на 26 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
26 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,55 - 27,57 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,55 - 27,57 гривні;
Євро – 33,70 - 33,72 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40 – 27,58 гривні. Євро купують по 33,38 гривні, продають по 33,72 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,45 - 27,52 гривні, євро - 33,43 - 33,54 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 травня на рівні 27,46 гривні.
25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,48 - 27,50 гривні.
Економічна правда
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