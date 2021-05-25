Гривня ослабла на закритті міжбанку

25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,48 - 27,50 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,48 - 27,50 гривні;

Євро – 33,66 - 33,68 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35 – 27,54 гривні. Євро купують по 33,26 гривні, продають по 33,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,37 - 27,55 гривні, євро - 33,30 - 33,64 гривні.

Нагадуємо:

25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 25 травня на рівні 27,43 гривні.

Економічна правда