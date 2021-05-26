Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась

26 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,56 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,54 - 27,56 гривні;

Євро – 33,68 - 33,70 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,43 – 27,60 гривні. Євро купують по 33,40 гривні, продають по 33,72 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,48 - 27,53 гривні, євро - 33,40 - 33,56 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 травня на рівні 27,46 гривні.

26 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,55 - 27,57 гривні.

25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,48 - 27,50 гривні.

Економічна правда