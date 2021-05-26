Новини 26 травня: заборона імпорту електроенергії з РФ і Білорусі, держборг

Про заборону імпорту електроенергії з РФ і Білорусі. Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні 26 травня ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

Про держборг. Сума державного та гарантованого державою боргу України становить 2,53 трлн грн – протягом квітня вона збільшилась на 19,9 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на 1,16 млрд доларів.

Про вартість проїзду у транспорті Києва. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влада міста не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті Києва до 20-25 гривень.

Про відновлення економіки. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже в 2 другому кварталі цього року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки.

Про прибуток великого і середнього бізнесу. За І квартал 2021 року великі та середні підприємства України загалом отримали 166 мільярдів гривень прибутку. За аналогічний період 2020 року вони зазнали збитків на 4,9 мільярда гривень.

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