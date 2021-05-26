Великий та середній бізнес отримав 166 мільярдів прибутку за квартал

За І квартал 2021 року великі та середні підприємства України загалом отримали 166 мільярдів гривень прибутку. За аналогічний період 2020 року вони зазнали збитків на 4,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Прибуткові великі та середні підприємства отримали за І квартал 2021 року 218,6 млрд грн прибутку (на 9,4% більше, ніж за січень-березень 2020 року); збиткові великі та середні підприємства зазнали 52,6 млрд грн збитків (у 3,9 рази менше).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових за січень-березень 2021 року становила 27,8% (за аналогічний період 2020 року – 40,8%).

Нагадуємо:

За 2020 рік великі та середні підприємства України загалом отримали 264,4 млрд грн прибутку, що на 40,8% менше, ніж за 2019 рік.

Економічна правда