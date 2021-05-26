Сукупний держборг України зріс у квітні на 20 мільярдів гривень

Сума державного та гарантованого державою боргу України становить 2,53 трлн грн – протягом квітня вона збільшилась на 19,9 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на 1,16 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Так, державний та гарантований державою борг України становив 2,53 трлн грн або 91,33 млрд дол. З нього зовнішнього боргу – 1,49 трлн грн (58,89% від загальної суми) або 53,78 млрд доларів; внутрішнього – 1,04 трлн грн (37,54 млрд дол).

Державний борг України становив 2,26 трлн грн (89,10 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 81,37 млрд дол. З нього зовнішній борг становить 1,25 трлн грн (45,12 млрд дол), а саме: кредити міжнародних фінансових організацій – 19,0% від суми держборгу, єврооблігацій – 30,2% та іншого зовнішнього боргу – 6,2%. Внутрішній держборг (ОВДП) становить 1 трлн грн, або 36,26 млрд дол.

Причиною збільшення державного боргу є переважно розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів США з погашенням в 2029 році з дохідністю 6,875%, кажуть у Мінфіні. Також Мінфін залучив 14,4 млрд грн від аукціонів продажу держоблігацій у квітні.

Частка державного боргу в гривні станом на кінець квітня 2021-го року зменшилась до 38,9%. Платежі з погашення держборгу у січні-квітні 2021 року становили 141,9 млрд грн, платежі з обслуговування – 45,7 млрд грн.

Рівень рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 30 квітня становив 3%. Для гривневих ОВДП рівень становив 121,3%, для доларових – 71,2%.

Гарантований державою борг становив 276,25 млрд грн (10,90%), або 9,95 млрд дол. З нього зовнішнього боргу – 240,52 млрд грн (8,67 млрд дол); внутрішнього – 35,73 млрд грн (1,29 млрд дол).

Нагадуємо:

Сума державного та гарантованого державою боргу України станом на 31 березня 2021 року дорівнювала 2,51 трлн грн, протягом місяця вона скоротилася на 38,7 млрд грн.

Національний банк очікує зниження державного і гарантованого боргу України до 55,8% ВВП, при тому, що в минулому році держборг виріс з 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

Економічна правда





