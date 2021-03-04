Дорого-богато: кто и сколько платит налога за роскошные авто

Автомобілі – один з найбільш оподатковуваних об’єктів, якими володіють українці.

При їхній купівлі сплачується ПДВ, акциз та мито (якщо авто не вітчизняного виробництва). При кожній заправці автомобіля сплачується ПДВ та акциз з пального. Причому частка податків у кінцевій ціні літра бензину становить до 40%.

Але це ще не все. Якщо вартість автомобіля в 2021 році перевищує 2,25 млн грн, покупцю доведеться додатково сплатити ще 25 тис грн транспортного податку.

Сплачувати цю суму необхідно не один раз, а кожного року, доти, доки авто не виповниться 5 років.

Транспортний податок у тому вигляді, у якому він існує нині, запровадили в Україні у 2015 році. Тоді влада позиціонувала його як "податок на розкіш", який має йти у місцеві бюджети.

З самого початку впровадження "податку на розкіш" власники дорогих авто шукали можливостей, щоб не платити 25 тис грн. І таки знаходять їх.

З яких автомобілів потрібно сплатити транспортний податок, скільки щорічно держава отримує від власників дорогих авто та як останні уникають податкових нарахувань?

Що таке транспортний податок? За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким самим як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), та плата за землю. Розмір сплати транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована – 25 тис грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Сплачується транспортний податок до місцевих бюджетів. Платниками податку є як фізичні особи, так і юридичні особи. Хоча сплачують вони його по різному. Юридичним особам потрібно розраховувати податок самостійно і розбивати платежі на протязі усього року. Громадянам про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба. Після отримання повідомлення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб перерахувати увесь річний платіж.

Як сплачують транспортний податок

Від початку свого запровадження транспортний податок дещо видозмінився. У 2015 році платити його повинні були власники автомобілів, об’єм двигуна яких перевищував 3000 кубічних сантиметрів (не залежно від фактичної вартості цих автомобілів).

Така вимога обурювала багатьох автовласників, адже під оподаткування потрапляли люксові авто (наприклад, Bentley Mulsanne, вартістю 12 млн грн), так і відносно недорогі (наприклад, Volkswagen Passat вартістю 1 млн грн).

Тому, починаючи з 2016 року, транспортний податок вирішили прив’язати до вартості автомобіля та його віку. Спочатку оподатковували авто, що коштували понад 750 мінімальних заробітних плат, однак після кількох хвиль підвищення мінімалок поріг для автомобілів знизили до 375 (у 2021 році податок справляють з автомобілів, що коштують понад 2,25 млн грн. – ЕП).

Другий критерій, за яким визначають, чи справлятиметься податок з автомобіля, є його вік. В залежності від марки, під сплату підпадають авто, не старше 5 років.

Аби платники податків не ламали собі голови у спробах розібратися, чи мають вони платити податок чи ні, це за них робить уряд. Щороку Міністерство економічного розвитку публікує перелік марок та моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню.

Цьогоріч у цьому переліку 172 моделі 16-ти марок авто переважно з бензиновими двигунами. По ряду моделей – з дизельними, гібридними та електричними двигунами.

У 2020 році перелік був більшим: 226 моделей автомобілів. За рік їх поменшало, оскільки внаслідок підвищення мінімальної зарплати до 6000 грн зріс й поріг вартості оподатковуваних машин.

Перелік складають відповідно до затвердженої урядом методології. У ній, зокрема, враховують вік авто: чим машина старша – тим менша її вартість

Сплачувати податок потрібно щороку, доти, доки авто не підпадатиме під критерії Мінекономрозвитку. Тобто, власники нових Range Rover Sport робитимуть це 2 рази, а Porsche Panamera Turbo S чи Ferrari 488 GTB – 5 разів.

Розробники "податку на розкіш" врахували всі можливі варіанти для уникнення непорозумінь при його адмініструванні. Якщо 5 років такому автомобілю виповниться посеред року, то сплачувати необхідно лише за ті місяці, коли автівці не було 5 років.

Якщо автомобіль, який підлягає оподаткуванню, змінив свого власника, то податок платить як попередній, так і новий власник. Однак кожен з них платить лише за ті місяці, протягом яких авто перебувало у їхній власності.

У разі викрадення автомобіля сплачувати за той час, що автомобіль не перебуває у власника, не потрібно. Нарахування відновиться з поверненням автомобіля його власнику.

Єдине що не врахували автори ідеї оподатковувати розкішні авто – це відповідальність за його несплату. Якщо власник автомобіля за понад 2,25 млн грн не сплатить 25 тис грн, то на нього накладуть штраф в сумі 340 грн. Максимальне покарання – 1020 грн, при повторній несплаті.

Правда, у такому разі залишається несплачений податковий борг та ймовірні санкції з боку Податкової, зокрема, арешт рахунків.

Як платять українці

Незважаючи на досить високу ставку податку – 25 тис грн за автомобіль – надходження від нього до місцевих бюджетів є мізерними та не перевищують кількох десятих відсотка від усіх громад.

Ба більше, третій рік поспіль надходження від нього скорочуються. Як свідчать дані Державної податкової служби отримані ЕП, у 2018 році обсяг коштів перерахованих для сплати транспортного податку досягав 315 млн грн, а за підсумками 2020 року – лише 202 млн грн.

По-перше, це пов’язано з тим, що скорочується й сам перелік авто, з яких потрібно платити податок. По-друге, зменшення надходжень від транспортного податку пов’язане ще й зі зниженням платоспроможності. Так, у 2017-2018 роках податок стягувався з авто, куплених ще до кризи 2014 року.

Після 2014 року українці стали купувати менше автомобілів, зокрема й люксових, тому й надходження скоротилися. У 2013 році в Україні зареєстрували загалом 213 тис нових легкових авто, в той час як у 2019-2020 роках щороку реєстрували менш ніж 90 тис.

За даними Державної податкової служби, минулого року найбільше скоротили відрахування саме фізичні особи – на 46%, у порівнянні з піковим 2018 роком, тоді як по юридичним особам падіння склало лише 21%.

Тенденція до зменшення надходжень від транспортного податку, швидше за все, продовжиться й у 2021 році. Цьогоріч перелік автомобілів, з яких потрібно сплачувати податок, скоротився до 172 моделей – це вдвічі менше, ніж у 2019 році. Це зменшує й кількість платників "податку на розкіш", яких серед громадян у 2020 році було лише 2962 особи.

Чи можна уникнути сплати "податку на розкіш"

З перших днів запровадження транспортного податку українці шукали лазівки, аби не його платити.

У 2015 році вони посилалися на те, що закон, яким запроваджується транспортний податок, ухвалили з порушеннями принципів стабільності податкового законодавства: зміни до податкових законів не мають ухвалюватися пізніше ніж за півроку до початку періоду, коли ці зміни набудуть чинності.

Однак, починаючи з 2016 року шансів уникнути сплати транспортного податку майже не залишилося.

Наразі єдиною зачіпкою, яка дозволяє його не платити, є технічні характеристики автомобіля, що прописані у переліку Мінекономрозвитку – об’єм двигуна та тип пального.

"Якщо брати автомобіль у базовій комплектації з переліку Мінекономрозвитку, то звичайно, що він підпадає під критерії і з нього необхідно сплатити транспортний податок. Однак, якщо комплектація інша, відрізняється від зазначеної у переліку, то це вже є достатньою причиною для оскарження нарахування податку у суді", – зазначає керуючий партнер адвокатського об’єднання "Місечко та Партнери" Володимир Місечко.

Наприклад, якщо об’єм двигуна автомобіля не 3000 кубічних сантиметрів, як встановлено Мінекономрозвитку, а 2999 кубічних сантиметрів, то у його власника є всі шанси не сплачувати податку. Суди у таких випадках, як правило, стають на сторону власника авто.

У разі, якщо платник податків вирішить оскаржити нарахування через суд, то податкова не стане нараховувати на його податковий борг штрафи та пеню, адже такий борг вважатиметься неузгодженим до завершення судового процесу.

Іншого способу не платити транспортний податок, окрім як оскаржувати його нарахування у суді, немає.

Однак бувають випадки, коли оскаржувати транспортний податок просто необхідно. Так сталося у випадку Володимира Місечка.

"Мені надіслали податкове повідомлення-рішення у 2017 році, при чому разом із податковою вимогою. Однак моделі мого авто на той час не було у переліку, затвердженому Мінекономрозвитку. Тож я оскаржив це рішення в Окружному адміністративному суді Києва", – ділиться кейсом юрист.

Він зазначає, що податкова особливо часто надсилала помилкові повідомлення про необхідність сплати податку у 2016-2018 роках і пов’язує це зі значною завантаженістю роботи ДФС. Наразі ж ситуація покращилася.

"Тоді податкова масово "штампувала" ці повідомлення. Хтось платив, а хтось, наприклад, юристи, оскаржували нарахування податку", – додає Місечко.

Тож після отримання податкового повідомлення-рішення адвокат радить перевірити, чи дійсно автомобіль підпадає під критерії для сплати транспортного податку та звіритися, чи є модель вашого авто у переліку Мінекономрозвитку.