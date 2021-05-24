Лещенко назвав основні цілі Мінагрополітики на найближчий період

Міністр аграрної політики Роман Лещенко назвав основні цілі міністерства на найближчий період - серед головних, зокрема, запуск ринку землі і оцифрування землі.

Про це він заявив під час форуму Україна 30. Земля".

"Цілі нашого міністерства на найближчий період є надзвичайно простими, лаконічними, але у той же час надзвичайно важливими. Перше - мова йде про запуск ринку землі 1 липня 2021 року відповідно до всіх законодавчих процедур.

Друге - питання доступної фінансової підтримки. Ми будемо готові надати державну підтримку у відповідності до програми 5-7-9% на перехідному періоді з подальшою реалізацію програми Фонду гарантування кредитів та інших формул компенсації кредитної ставки, необхідних для повноцінного функціонування та доступу до фінресурсів", - сказав Лещенко.

За його словами, також серед цілей Мінагрополітики - "Земля громадам. Повна імплементація законів" та оцифрування землі ("щоб мати повну відкриту систему даних про тих, хто власник землі, хто стільки платить податків").

Він додав, що Мінагрополітики уже повноцінно працює, є сформований бюджет, є штат і команда, яку найближчим часом презентують.

Також серед пріоритетів Лещенко назвав реформу зрошення. За його словами, питання зрошення "раз і назавжди буде закріплене за Мінагрополітики".

Крім цього він назвав ціль повністю державну підтримку вивести в онлайн (Державний аграрний реєстр) - "щоб можна було отримувати інформацію про податки, про землі, якісний сервіс, щоб був одномоментний зворотній зв'язок".

Також серез цілей - прийняття законодавства про агрострахування.

Нагадаємо:

Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне роботу до кінця травня, серед пріоритетів – земельна реформа та зрошення, раніше казав Лещенко.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи.

Законопроєкт №2194 регулює передачу земель "на місця" громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Розгляд документу тривав понад місяць – його розпочали 16 березня, проте голосування у другому читанні відбулося лише 28 квітня. Це сталося через кількість поданих нардепами правок – їх налічувалося понад 3 тисячі.

Верховна Рада відхилила всі 12 проєктів постанов про скасування свого рішення щодо прийняття законопроєкту про передання земель, що перебувають у держвласності, в комунальну власність.

Економічна правда