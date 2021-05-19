Рада розблокувала підписання закону про передачу земель "на місця"

Верховна Рада відхилила всі 12 проєктів постанов про скасування свого рішення щодо прийняття законопроєкту про передання земель, що перебувають у держвласності, в комунальну власність.

Нардепи відхилили всі 12 постанов про скасування рішення про прийняття законопроєкту №2194.

11 з 12 постанов зареєстрували члени фракції "Батьківщина", ще 1 - нардепи від ОПЗЖ.

"Усі постанови відхилено, тому закон може підписуватися і направлятися на підпис президентові", - заявив після голосування перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи.

Законопроєкт №2194 регулює передачу земель "на місця" громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Розгляд документу тривав понад місяць – його розпочали 16 березня, проте голосування у другому читанні відбулося лише 28 квітня. Це сталося через кількість поданих нардепами правок – їх налічувалося понад 3 тисячі.

Економічна правда