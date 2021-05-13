Лещенко назвав нову дату запуску Мінагрополітики

пресслужба держгеокадастру

Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне роботу до кінця травня, серед пріоритетів – земельна реформа та зрошення.

Про це міністр агрополітики Роман Лещенко розповів під час круглого столу "Сільський розвиток в контексті земельної реформи та децентралізації", повідомляє Укрінформ.

"Бюджет Міністерства аграрної політики підписаний Президентом. Найближчі два-три тижні інституційно міністерство почне свою роботу", – запевнив Лещенко.

Він зазначив, що пріоритетом у роботі міністерства на найближчі місяці буде земельна реформа, зрошення і меліорація, відновлення співпраці з торговельними партнерами, відновлення експортних ринків.

"Що стосується наповнення інституційних повноважень самого Мінагрополітики, цей процес, безумовно, триває. Безпосередньо наповнення його і функціями і повноваженнями буде продовжуватися. Це займе певний час, але є чітке розуміння, що ми будем мати повноцінне міністерство", - підсумував міністр.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 15 квітня ухвалила в цілому закон, яким розблокувала роботу Міністерства агрополітики та спрямувала до нього 6,86 млрд грн.

Уряд ухвалив постанову № 1344 від 28 грудня 2020 року - вона передбачає, що відновлення МінАПК має завершитися до 1 лютого 2021 року. Постанова вступила в дію з 6 січня 2021 року.