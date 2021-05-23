Новини вихідних: санкції щодо Nord Stream 2, зміни у Наглядовій раді Укроборонпрому

Про санкції. США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".

Про Укроборонпром. Президент Володимир Зеленський увів до складу Наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" радника голови ОП Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку "Січ" Олександра Носова і директора АТ "Геліос" Ростислава Шурму, а також виключив зі складу Володимира Горбуліна.

Про Приватбанк. На засіданні Господарського суду міста Києва за справою щодо блокування конкурсу на відбір голови правління "ПриватБанку" було оголошено технічну перерву до 16 червня 2021 року.

Про ЄКР. 17-19 квітня залишки на ЄКР зменшились до 0,74 млрд, востаннє до такого рівня (менше 1 млрд грн) вони знижувалися ще наприкінці січня 2019 року.