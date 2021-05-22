У квітні 2 дні залишки на ЄКР були на рівні 0,74 млрд: це найнижчі за останні 2 роки показники

17-19 квітня залишки на ЄКР зменшились до 0,74 млрд, востаннє до такого рівня (менше 1 млрд грн) вони знижувалися ще наприкінці січня 2019 року.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління у своєму огляді.

"Ключова причина - відсутність зовнішніх боргових запозичень в перші 3,5 місяців року та обмежені внутрішні запозичення у квітні. При плані запозичити до бюджету у квітні за рахунок всіх джерел 31,8 млрд грн, станом на 20 квітня Мінфін зміг запозичити лише 7,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

В Міністерстві фінансів хочуть запустити електронну системи управління ліквідністю, щоб в подальшому здійснювати прогнозування залишків коштів на єдиному казначейському рахунку.