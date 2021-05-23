ПриватБанк, ймовірно, залишиться без голови — аналітики

На засіданні Господарського суду міста Києва за справою щодо блокування конкурсу на відбір голови правління "ПриватБанку" було оголошено технічну перерву до 16 червня 2021 року.

Про це йдеться у публікації ЕП.

У матеріалі йдеться, що положення Національного банку України про ліцензування встановлює граничний термін для тимчасового виконання обов’язків голови правління банку (однією або кількома особами у сукупності) у 6 місяців поспіль.

У зв'язку з цим "ПриватБанк" повинен призначити постійного голову правління до 24 липня.

Нагадуємо:

Господарський суд Києва вперше зупинив конкурс на посаду голови правління "ПриватБанку" 24 лютого 2021, задовольнивши клопотання про забезпечення позову профспілки банку, яка вимагає скасувати конкурс в цілому.

Через відвід судді Північний апеляційний суд не призначив розгляд апеляції.

Потім, Північний апеляційний суд відклав слухання апеляції "ПриватБанку" щодо рішення Господарського суду м. Києва, яке блокує конкурс на голову правління банку. Підстави були невідомі. А 6 квітня Господарський суд Києва відмовився задовольнити клопотання "ПриватБанку" про скасування заборони обирати та призначити голову правління банку.

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