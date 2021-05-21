Новини 21 травня: "Роттердам+" вчетверте закрили, імпорт електроенергії з РФ можуть заборонити
Про інтернет: Корпорація Microsoft з 15 червня 2022 року припинить підтримку інтернет-браузера Internet Explorer 11 для деяких версій операційної системи Windows 10
Про санкції: Народні депутати підтримали Постанову про звернення до Конгресу США щодо запровадження санкцій проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Про "Роттердам+": 20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків у справі "Роттердам+" вирішив її закрити вчетверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури
Про енергобезпеку: Нацкомісія з енергетики та тарифів 26 травня розгляне питання заборони імпорту електроенергії з Російської Федерації та Білорусі – 15 травня регулятор отримав повноваження обмежувати відповідну пропускну спроможність
Про тарифи: "Нафтогаз" після запровадження річного тарифу на газ для наслення працює над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови.
Про економіку: В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.
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