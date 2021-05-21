Новини 21 травня: "Роттердам+" вчетверте закрили, імпорт електроенергії з РФ можуть заборонити

Про інтернет: Корпорація Microsoft з 15 червня 2022 року припинить підтримку інтернет-браузера Internet Explorer 11 для деяких версій операційної системи Windows 10

Про санкції: Народні депутати підтримали Постанову про звернення до Конгресу США щодо запровадження санкцій проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про "Роттердам+": 20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків у справі "Роттердам+" вирішив її закрити вчетверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури

Про енергобезпеку: Нацкомісія з енергетики та тарифів 26 травня розгляне питання заборони імпорту електроенергії з Російської Федерації та Білорусі – 15 травня регулятор отримав повноваження обмежувати відповідну пропускну спроможність

Про тарифи: "Нафтогаз" після запровадження річного тарифу на газ для наслення працює над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови.

Про економіку: В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.

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"У Бельгії гектар землі коштує до 100 тисяч євро". Як бельгійський фермер вирощує картоплю на Черкащині і бореться з рейдерами

Два десятиліття на Черкащині працює бельгійський фермер. Чому відкрити бізнес з вирощування овочів в Україні вигідніше, ніж у Західній Європі, та з якими суто українськими труднощами зіткнувся підприємець?