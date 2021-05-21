Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,42 - 27,44 гривні;

Євро – 33,40 - 33,43 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38 – 27,55 гривні. Євро купують по 33,27 гривні, продають по 33,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,43 - 27,49 гривні, євро - 33,34 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 21 травня на рівні 27,47 гривні.

21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.

20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.

20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 травня на рівні 27,42 гривні.

Економічна правда