Курс валют на 21 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,46 - 27,48 гривні;
Євро – 33,53 - 33,55 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,39 – 27,58 гривні. Євро купують по 33,29 гривні, продають по 33,64 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,48 - 27,52 гривні, євро - 33,35 - 33,47 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 21 травня на рівні 27,47 гривні.
20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.
20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 травня на рівні 27,42 гривні.
Економічна правда
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