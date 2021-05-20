Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 21 травня на рівні 27,47 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,52 грн (на 20 травня – 33,49 гривні).

Нагадуємо:

20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.

20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 травня на рівні 27,42 гривні.

Економічна правда