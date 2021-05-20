Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро
Четвер, 20 травня 2021, 19:05
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 21 травня на рівні 27,47 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,52 грн (на 20 травня – 33,49 гривні).
Нагадуємо:
20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.
20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 травня на рівні 27,42 гривні.
Економічна правда
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