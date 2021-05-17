У Нацбанку незабаром очікують вийти на угоду на рівні персоналу з МВФ

У Національному банку розраховують протягом декількох тижнів вийти на угоду на рівні персоналу з Міжнародним валютним фондом, після цього до кінця червня виконати попередні заходи.

Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів в інтерв’ю Finclub.

Гелетій пояснив, чого саме у Міжнародному валютному фонді очікують від України. Так, основним питанням залишається антикорупція, зокрема у частині змін до закону про НАБУ, Вищу раду правосуддя і НАЗК.

"В енергетичній сфері було врегульовано питання щодо скасування обмежень в цінах на газ, але є питання на ринку електроенергії. І ці всі питання ми повинні врегулювати, щоб рухатися до досягнення угоди на рівні персоналу – staff level agreement – і далі виконувати попередні заходи і вже потрапляти з першим переглядом програми на Раду директорів МВФ", – пояснив Гелетій.

Крім того, очікується ухвалення законопроєкту № 4367, який визначає зміни до законів про банківську діяльність і Національний банк.

За словами заступника голови НБУ, протягом наступних декількох тижнів Україні вдасться вийти на staff level agreement з МВФ. Після цього потрібно буде виконувати попередні заходи.

"Якщо ми виконуємо всі попередні заходи, Україна виходить на Раду директорів МВФ. Враховуючи канікули в МВФ в другій половині літа, безумовним пріоритетом для нас буде виконання попередніх заходів до кінця червня", – додав він.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".

У МВФ кажуть, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте також: МВФ поїхав, але ви тримайтеся: чому Україна не отримала грошей та у що це виллється