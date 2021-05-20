Президент про "антиахметівський" законопроєкт: Тиску на малий бізнес не буде

Президент Володимир Зеленський заявив, що з прийняттям так званого "антиахметівського закону" тиску на малий і середній бізнес не буде.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання ведучого "Україна 24" (канал входить до медіахолдингу Ахметова - ред.) Василя Голованова.

"Збільшення податків. Ви продовжуєте цю тематику. Я знаю, що вона була у вас в ефірі. Я вважаю, що особисто ви маніпулюєте фактами, коли ви кажете "збільшення податків", це не для українців і не для суспільства...

Я розумію, з якого ви каналу і про що ви говорите. Дійсно, в новому законі (у "антиахметівському" законопроєкті - ред.) є збільшення податку на залізну руду...", - заявив президент.

"Я чув вашу програму і чув як ви ведете до того, щоб люди розуміли, що буде тиск на малий і середній бізнес, що буде тиск на людей, що люди будуть сплачувати більше податків - це неправда.

Ви журналіст, ви маєте право говорити все, що хочете, але ви зараз передаєте мені інформацію я вам пояснив від кого. Не треба мені нічого передавати. Я доросла людина", - додав він.

Зеленський додав, що влада розуміє, хто з підприємців скільки заробляє, але коли в Україні війна, коли нічим виплачувати пенсії, влада не дасть можливість заробляти за рахунок держнадр 200-300%.

"Я, до речі, знаю, де знаходиться тінь, щоб ви також знали, ми точно це фіксуємо, подивіться на наші заправки. Ціна у порівнянні з ринком вже нормальна на паливо і на дизель...", - Зеленський також сказав Голованову.

Нагадаємо:

Урядовий законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу поки не зайшов на реєстрацію у Верховній Раді - каменем спотикання став 5% акциз з сигарет.

Кабмін на засіданні 12 травня проголосував за проєкт змін до Податкового кодексу, яким зокрема, збільшуються ставки податків та рентних платежів для великого бізнесу – найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова.

Передбачається, що удвічі підвищується ставка єдиного податку для галузевих платників четвертої групи, крім виробників, які працюють на землях закритого грунту (теплиці) та водного фонду (+5,3 млрд грн до бюджету).

ЕП також повідомляла, що влада хоче перекласти сплату частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців, проте таким чином муніципалітети можуть втратити 2,4 мільярда гривень.

Детальніше про законопроєкт читайте у матеріалі ЕП: Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Економічна правда