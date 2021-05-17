Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 18 травня на рівні 27,55 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,44 грн (на 17 травня – 33,48 гривні).

Нагадуємо:

17 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,55 - 27,57 гривні.

17 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,52 - 27,54 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 травня на рівні 27,61 гривні.

14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Економічна правда