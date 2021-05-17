Гривня зміцніла на закритті міжбанку

17 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,52 - 27,54 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,52 - 27,54 гривні;

Євро – 33,44 - 33,45 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,46 – 27,65 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,50 - 27,58 гривні, євро - 33,20 - 33,33 гривні.

Нагадуємо:

17 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,55 - 27,57 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 травня на рівні 27,61 гривні.

14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Економічна правда