Курс валют на 17 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

17 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,55 - 27,57 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,55 - 27,57 гривні;

Євро – 33,45 - 33,48 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,47 – 27,67 гривні. Євро купують по 33,13 гривні, продають по 33,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,55 - 27,61 гривні, євро - 33,20 - 33,32 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 травня на рівні 27,61 гривні.

14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Економічна правда