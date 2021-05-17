Курс валют на 17 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
17 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,55 - 27,57 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,55 - 27,57 гривні;
Євро – 33,45 - 33,48 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,47 – 27,67 гривні. Євро купують по 33,13 гривні, продають по 33,51 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,55 - 27,61 гривні, євро - 33,20 - 33,32 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 травня на рівні 27,61 гривні.
14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Економічна правда
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