Новини вихідних: АЗС обмежують продаж преміум палива, оцінка корпоративного управління в Україні

Про ПДВ. У квітні платникам ПДВ було відшкодовано 12,4 мільярдів ПДВ з державного бюджету. У ТОП-5 компаній за обсягами бюджетного відшкодування у квітні увійшли ДП "САНТРЕЙД", ДП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ", ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ", ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА".

Про електроенергію. Білорусь готова забезпечити поставки електроенергії з БелАЕС на експорт.

Про АЗС. Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.

Про оцінку корпоративного управління. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікувала результати огляду корпоративного управління державних підприємств України.

Про закони які вступили в силу. Закони № 1402 та № 1403 про "євробляхи", які тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів та закон про здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії набули чинності.













