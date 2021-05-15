Закони про “євробляхи” та сертифікацію оператора передачі електроенергії вступили в силу

Закони № 1402 та № 1403 про "євробляхи", які тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів та закон про здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії набули чинності.

Про це свідчить публікація законів у газеті "Голос України".

Закони про "євробляхи"

За даними законами вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, тепер оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Акциз залежить від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

В більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Пільгово оформити автівку можна протягом 180 днів з моменту набрання чинності законів. Учасники АТО/ООС зможуть використати таку можливість протягом 270 днів.

Разом з тим, під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

Законом пропонується звільнити від штрафних санкцій власників авто на єврономерах, які були ввезені до кінця 2020 року за умови одноразової сплати п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон про сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії

Закон передбачає здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії у відповідності з вимогами Третього енергопакету Європейського Союзу.

Документом врегульовуються питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, яка передбачає, що оператор системи передачі користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі, при цьому зазначене майно залишається у власності держави.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які покликані зробити більш доступним розмитнення так званих "євроблях", який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.





