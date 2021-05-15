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Білорусь готова до експорту електроенергії з БелАЕС

Субота, 15 травня 2021, 15:50
 

Білорусь готова забезпечити поставки електроенергії з БелАЕС на експорт. 

Про це повідомляє Інтерфакс. 

"БелАЕС розрахована перш за все на задоволення внутрішніх потреб в електроенергії, проте при необхідності Білорусь готова забезпечити поставки електроенергії зі станції на експорт", - заявив міністр енергетики Віктор Каранкевіч

У повідомленні вказується, що в даний час проводиться завершальний етап дослідно-промислової експлуатації блоку, на першому енергоблоці БелАЕС проходить комплексне випробування обладнання на номінальної потужності реакторної установки. 

"Білорусь завершує будівництво АЕС поруч з містом Островець в Гродненській області за російським проектом" ВВЕР-1200" " - йдеться в повідомленні. 

Також повідомляється, що станція буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1 200 МВт кожен. Генпідрядником будівництва станції є група ASE російської держкорпорації "Росатом". 

Нагадуємо: 

14 квітня Держатомнагляд повідомляв, що має намір розглянути питання про видачу ліцензії на експлуатацію першого енергоблоку БелАЕС в травні. 

Перший енергоблок виробив майже 2 млрд кіловат-годин електроенергії. Раніше повідомлялося, що введення першого блоку БелАЕС в промислову експлуатацію планувався в першому кварталі 2021 року другого - в 2022 році. 

Обсяг споживання електроенергії в Білорусії в 2020 році склав 38 млрд кВт/год. До 2025 року прогнозується зростання до 44 млрд кВт.год Щорічно на БелАЕС будуть виробляти близько 18 млрд кВт / год. Планується, що БелАЕС буде забезпечувати близько 40% потреби країни в електроенергії. 

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Україну не купувати електроенергію Білоруської АЕС, за його словами, Росія намагається використовувати проект електростанції для розширення свого впливу.



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Білорусь електроенергія експорт

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