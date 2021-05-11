Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

11 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,59 - 27,61 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,59 - 27,61 гривні;

Євро – 33,57 - 33,60 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,59 – 27,77 гривні. Євро купують по 33,32 гривні, продають по 33,68 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,61 - 27,69 гривні, євро - 33,33 - 33,48 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 травня на рівні 27,76 гривні.

11 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

Економічна правда