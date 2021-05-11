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Курс валют на 11 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 11 травня 2021, 11:10
 

11 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,68 - 27,70 гривні;

Євро – 33,61 - 33,63 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,62 – 27,80 гривні. Євро купують по 33,31 гривні, продають по 33,70 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,66 - 27,73 гривні, євро - 33,37 - 33,51 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 травня на рівні 27,76 гривні.

7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

Економічна правда

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