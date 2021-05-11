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Курс гривні знизився до долара та євро

Вівторок, 11 травня 2021, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 травня на рівні 27,76 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,49 грн (на 7 травня – 33,41 гривні).

Нагадуємо:

7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

Економічна правда

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