Курс гривні знизився до долара та євро
Вівторок, 11 травня 2021, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 травня на рівні 27,76 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,49 грн (на 7 травня – 33,41 гривні).
Нагадуємо:
7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.
7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.
Економічна правда
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