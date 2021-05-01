Понад 300 тисяч українців вже подали заявки на отримання "карантинних" 8 тисяч

Понад 300 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень.

Про це написав на своїй сторінці facebook прем'єр міністр Денис Шмигаль.

"Перші виплати вже здійснено. Уряд та ВРУ спільно пропрацюють необхідні рішення, аби всі хто подав та буде подавати заявки отримали обіцяні виплати", - написав він.

Нагадуємо:

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.