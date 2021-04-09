Заступник Єрмака: Україна не отримувала сильних негативних сигналів від Пекіна через "Мотор Січ"

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна не отримувала "сильних сигналів від Пекіна", що повернення у держвласність "Мотор Січі" негативно позначиться на політичних чи економічних відносинах між державами.

Про це він сказав в інтерв'ю lb.ua.

"Ми мали реакцію китайської сторони щодо санкцій у справі "Мотор-Січі". У концентрованому вигляді вона така: це справи китайської приватної компанії. Сильних сигналів від Пекіна, що це обов’язково негативно позначиться чи на політичних наших відносинах, чи на економічних, не було.

Що стосується можливості втратити певні сегменти ринку. Така можливість існує. Вона існує завжди з будь-яким партнером. Минулого року в нас із Китаєм склалася гарна торговельна кон’юнктура. Україні треба страхуватися на фоні цієї історії з напруженням відносин США з КНР. Думаю, ми маємо право порушити питання перед нашими американськими партнерами щодо компенсації тих збитків, яких може зазнати Україна", - зазначив заступник глави ОП.

"Водночас я не думаю, що Пекін прагне закрити для нас ринки. Там чимало прагматичних людей, які добре вираховують економічні інтереси", - додав він.

Нагадаємо:

23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 березня щодо заходів захисту національних інтересів у сфері авіаційних двигунів.

11 березня на засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді найближчим часом зареєструють законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

У "Слузі народу" обговорюють та напрацьовують текст законопроєкту про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ", заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Китайський інвестор "Мотор Січі" назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами.

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі", про це 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію також підтвердили джерела ЕП у МЗС.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

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