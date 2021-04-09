Суд не скасував заборону на призначення нового голови Приватбанку

Госпсуд Києва відмовився задовольнити клопотання Приватбанку про скасування заборони для банку та Кабміну вчиняти будь-які дії з обрання та призначення глави правління.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 6 квітня.

Зазначається, що відповідна заборона була введена ухвалою цього суду від 24.02.2021 як захід забезпечення позову "Первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку", яку пов’язували з екс-власниками банку.

"Згідно з судовими матеріалами, Приватбанк серед іншого вказував, що вжиті судом заходи забезпечення за своїм змістом є тотожним задоволенню позовних вимог, що прямо суперечить п. 11 ст. 137 ГПК України, а також вони негативно впливають на управління банком і його поточну діяльність", - йдеться у повідомленні.

"Оскільки в засіданні банк повідомив, що, на його думку, заборонено проведення конкурсу в цілому, то суд вважає за необхідне вказати, що ухвалою суду від 24.02.21 обмежено повноваження банку (Наглядової ради) визначене статтею 152 Статуту АТ КБ "Приватбанк", що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.062019 № 594, лише як завершальний, кінцевий етап проведення конкурсу. При тому, що позов стосується заборони проведення закритого конкурсу взагалі.

Тобто, до моменту вирішення спору щодо встановлення законності проведення конкурсу в цілому, судом забезпечено позов шляхом заборони обрання визначеного переможця конкурсу на посаду керівника банку і призначення такої особи головою правління банку, як кінцевого етапу всієї конкурсної процедури", - заявили в суді.

Нагадуємо:

Північний апеляційний суд переніс на 14 квітня розгляд апеляції державного ПриватБанку на рішення суду першої інстанції, яким суд заборонив проведення закритого конкурсу на посаду голови правління банку.

Раніше Північний апеляційний госпсуд відкрив провадження за скаргами Кабміну та Приватбанку щодо заборони проведення закритого конкурсу на посаду голови правління банку, розгляд призначили на 31 березня.

Госпсуд м. Києва опублікував рішення у справі за позовом профспілки Приватбанку, яким заборонив фінустанові проводити конкурс на посаду голови правління.

23 січня завершилась дія контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом, до моменту нового призначення в.о. голови правління буде Ганна Самаріна.

Петр Крумханзл керував Приватбанком три роки, очолив його на початку 2018 року.

Наглядова рада Приватбанку найняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління, при цьому у банку вирішили провести конкурс у закритому режимі.