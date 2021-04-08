Комітет Ради переніс розгляд зниження міжбанківської комісії

Фінансовий комітет Ради 8 квітня із технічних причин не зміг розглянути законопроєкт "Про платіжні послуги", в який хочуть включити норми законодавчого обмеження комісії інтерчейндж.

Про це повідомляє FinClub.

Зазначається, що Комітет мав розглянути законопроєкт № 4364 "Про платіжні послуги", доповідачем за яким була визначена депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"У нас доповідач Смаглюк. Але вона випала у нас з розгляду питання. Будемо розглядати без неї чи будемо переносити", - заявив голова комітету Данило Гетманцев.

При цьому, члени комітету висловилися за перенос розгляду питання.

"На наступний комітет переносимо це питання", - резюмував Гетманцев.

Законопроєкт із правками по інтерчейнджу до другого читання ще не оприлюднений - восени депутати пропонували дві моделі зниження інтерчейнджу до 0,5% та 0,3%.

Нагадуємо:

Національний банк опублікував офіційну заяву з критикою законопроєкту №4364, яким депутати зокрема хочуть встановити граничний розмір міжбанківської комісії – це може нашкодити споживачам та змусить банки згортати програми лояльності.

Банки будуть змушені відключити українцям Apple Pay та грейс-період за кредитними картками, якщо Рада ухвалить неринкове регулювання платіжного ринку.

У Приватбанку розкритикували законопроєкти у Раді про регулювання комісій банківського еквайрингу.

Три системних банки, Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль, виступили зі спільною заявою щодо готовності поступово зменшити ставку інтерчейнджу (міжбанківської комісії), відповідне звернення до влади підтримали у Visa та Mastercard.