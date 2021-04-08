Новини 8 квітня: обшуки в центральному офісі УЗ, співпраця з МВФ, Вітренко

Про обшуки в центральному офісі УЗ. Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками в центральний офіс "Укрзалізниці".

Про співпрацю з МВФ. Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що наразі Нацбанк працює у рамках діючої програми співпраці з МВФ, нова програма ще не обговорюється.

Про Вітренка. Міністерство енергетики заявило, що виконувач обов'язків міністра Юрій Вітренко "продовжує працювати", але не спростувало інформацію про те, що він написав заяву про звільнення.

Про курс гривні. Нацбанк не буде стримувати курс гривні, навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, який закладений в держбюджеті та інших планах.

Про "євробляхи". Податковий комітет на засіданні 8 квітня рекомендував Верховній Раді у другому читанні підтримати законопроєкти стосовно доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.

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