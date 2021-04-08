Комітет рекомендував Раді підтримати доступне розмитнення "євроблях" в цілому

Податковий комітет на засіданні 8 квітня рекомендував Верховній Раді у другому читанні підтримати законопроєкти стосовно доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Законопроєктами №4643-д та №4644-д (зміни до Митного та Податкового кодексів) пропонується митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року за новою формулою. Вона діятиме протягом 180 днів з дня набрання чинності цього закону.

Ця формула залежить лише від віку, об’єму та типу двигуна. Дія закону поширюватиметься на транспортні засоби, що відповідають екологічним нормам "Євро-2" та не мають походження з країни, визнаною державою-агресором або з тимчасово окупованих територій.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує схвалення Радою у 1 читанні законопроєкту про пільгове митне оформлення авто з європейською реєстрацією.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.

Економічна правда