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Комітет рекомендував Раді підтримати доступне розмитнення "євроблях" в цілому

Четвер, 8 квітня 2021, 17:23
 

Податковий комітет на засіданні 8 квітня рекомендував Верховній Раді у другому читанні підтримати законопроєкти стосовно доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Законопроєктами №4643-д та №4644-д (зміни до Митного та Податкового кодексів) пропонується митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року за новою формулою. Вона діятиме протягом 180 днів з дня набрання чинності цього закону.

Ця формула залежить лише від віку, об’єму та типу двигуна. Дія закону поширюватиметься на транспортні засоби, що відповідають екологічним нормам "Євро-2" та не мають походження з країни, визнаною державою-агресором або з тимчасово окупованих територій.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує схвалення Радою у 1 читанні законопроєкту про пільгове митне оформлення авто з європейською реєстрацією.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.

Економічна правда

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авто законодавство

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