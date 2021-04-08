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Заступник Шевченка: НБУ не буде стримувати курс гривні

Четвер, 8 квітня 2021, 18:05
 

Нацбанк не буде стримувати курс гривні, навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, який закладений в держбюджеті та інших планах.

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

"Хочу підкреслити ще раз, що у нас реалізується режим плаваючого курсоутворення, тому значення курсу визначається виключно динамікою попиту і пропозиції іноземної валюти на ринку. Ми не будемо тримати курс на рівні, передбаченому в бюджеті.

Саме ринок генерує попит і пропозицію, а отже, і визначає курс", - відповів він на питання, чи буде НБУ допомагати Мінфіну, якщо побачить, що курс в держбюджеті і в обмінних пунктах не збігається.

"Що стосується курсової сезонності. Курс - це один з показників, що відображає стан нашої економіки.

Нашій економіці властива висока частка аграрного сектора, який носить сезонний характер, відповідно, при таких умовах і курсова динаміка не може не мати окремих ознак сезонності, і це нормально. Це, напевно, не те, від чого потрібно намагатися позбутися. Нам це треба сприймати як даність і з цим жити, працювати", - додав Гелетій.

Нагадаємо:

До 2024 року очікується поступове зростання середньої вартості американської валюти до 28,8 грн/дол за оптимістичним сценарієм і до 29,7 грн/дол – за песимістичним.

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Економічна правда
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