У Вітренка відреагували на чутки про заяву на звільнення
Міністерство енергетики спростувало інформацію про те, що його виконувач обов'язків міністра Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.
Про це повідомила пресслужба міністерства енергетики.
"В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко перебував з візитом у Досі, столиці Катару... Вітренко з іншими членами української делегації залишився 6 квітня у Досі для проведення робочих зустрічей за підсумками візиту голови держави, після чого вчора повернувся у Київ", – йдеться у повідомленні.
За словами в.о. міністра, "чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики носять маніпулятивний характер".
"Наразі я продовжую виконувати обов‘язки Міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента, який заплановано на найближчі дні", – цитується Вітренко у повідомленні.
Нагадуємо:
7 квітня джерела Економічної правди повідомили, що Вітренко написав заяву про звільнення.
За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.
Інший співрозмовник з оточення Вітренка заявив, що той почав говорити про свій відхід ще близько двох тижнів тому.
Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.
Економічна правда
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