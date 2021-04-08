Всі розділи
Укр / Рус

У Вітренка відреагували на чутки про заяву на звільнення

Четвер, 8 квітня 2021, 09:20
 

Міністерство енергетики спростувало інформацію про те, що його виконувач обов'язків міністра Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Про це повідомила пресслужба міністерства енергетики.

"В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко перебував з візитом у Досі, столиці Катару... Вітренко з іншими членами української делегації залишився 6 квітня у Досі для проведення робочих зустрічей за підсумками візиту голови держави, після чого вчора повернувся у Київ", – йдеться у повідомленні.

За словами в.о. міністра, "чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики носять маніпулятивний характер".

"Наразі я продовжую виконувати обов‘язки Міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента, який заплановано на найближчі дні", – цитується Вітренко у повідомленні.

Нагадуємо:

7 квітня джерела Економічної правди повідомили, що Вітренко написав заяву про звільнення.

За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.

Інший співрозмовник з оточення Вітренка заявив, що той почав говорити про свій відхід ще близько двох тижнів тому. 

Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Міненергетики уряд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Споживання електроенергії зросло на 7% з початку року 8 квітня 2021, 09:00
Вітренко написав заяву про звільнення – джерела 7 квітня 2021, 19:07
ВАКС повторно закрив справу проти ексміністра енергетики щодо брехні в декларації 7 квітня 2021, 15:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!