Новини 6 квітня: ціни на бензин падають, МВФ покращив прогнози для економіки України
Про бензин. Роздрібні мережі АЗС продовжили знижувати ціни на бензини на тлі підписання меморандуму між Кабміном та Нафтогазовою асоціацією України.
Про податки. Співробітники податкової міліції викрили службових осіб приватного підприємства в ухиленні від сплати податків на 18,6 млн грн - підприємство, у тому числі, неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі "Велике будівництво".
Про ФОПів. У Мінсоцполітики підготували проєкт постанови Кабміну щодо порядку виплати ФОПам та найманим працівникам у "червоних" зонах "карантинних" 8 тисяч гривень.
Про "Центренерго". "Укрвуглезбагачення груп", кероване афілійованими з Ігорем Коломойським особами, завдяки перепродажу вугілля для Центренерго "заробила" 120 мільйонів гривень, а ще 250 мільйонів заборгувала шахтам.
Про прогнози. МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.
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