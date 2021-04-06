Мережі АЗС знижують ціни на бензини

Роздрібні мережі АЗС 6 квітня продовжили знижувати ціни на бензини на тлі підписання меморандуму між Кабміном та Нафтогазовою асоціацією України.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях Shell ціна бензину марки А-92 опустилася на 40 коп/л, до 27,97 грн/л, а А-95 подешевшав на 80 коп/л, до 29,14 грн/л.

"У мережі "Паралель" бензин А-92 подешевшав на 1 грн/л, до 29,30 грн/л, бензин А-95 - до 29,80 грн/л (-1,5 грн/л). На Mango бензини подешевшали на 30 коп/л, дизельне паливо - на 90 коп/л.

Такі мережі як "Маркет" та "Автопорт" знизили ціни на бензини в межах 20-70 коп/л. Motto опустила ціну на дизпаливо в Харківській області на 20 коп/л, до 25,78 грн/л", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 квітня коригування цін на бензини провели такі оператори як ОККО, WOG, UPG, KLO та інші.

Нагадаємо:

Уряд схвалив проект Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів і задоволенню потреб споживачів на період карантину та обмежень.

Меморандум передбачає, що ціни на всі марки нафтопродуктів в квітні будуть нижче 30 грн/л. Перевищення цього рівня можливо лише в разі різкої зміни кон'юнктури світового ринку.