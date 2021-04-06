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ДФС викрила компанію-учасника "Великого будівництва" в ухиленні від сплати податків на 19 мільйонів

Вівторок, 6 квітня 2021, 12:10
 

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві викрили службових осіб приватного підприємства в ухиленні від сплати податків на 18,6 млн грн - підприємство, у тому числі, неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі "Велике будівництво".

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"З метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (схема відкату) підприємство проводило безтоварні операції, при цьому лише документально відображаючи придбання ТМЦ, робіт, у іншого товариства, яке в свою чергу, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими СГД.

Діючи умисно, фігуранти кримінального провадження, формували безпідставний податковий кредит з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У результаті обшуків  виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад 6 млн гривень в еквіваленті.

 
 

При цьому, компанію, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків, у ДФС не називають.

Економічна правда

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ДФС податки гроші компанії дороги

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