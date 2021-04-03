Бюджет отримав перший мільярд від приватизації у 2021 році

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко повідомив, що держава отримала перший мільярд гривень від приватизації у поточному році.

Про це він написав у Facebook.

Очікується, що після прийняття законопроекту №4543 загальні доходи від великої приватизації у 2021 році становитимуть 12 млрд грн.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4543 щодо розблокування аукціонів великої приватизації, яку зупинили через пандемію коронавірусу.

Рада на засіданні 4 лютого підтримала за основу законопроєкт щодо розблокування аукціонів великої приватизації, які зупинили через пандемію коронавірусу.

У березні 2020 року повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Проте у грудні Кабмін підтримав проєкт закону про повернення аукціонів на продаж об’єктів великої приватизації, що були призупинені через пандемію.

Календар приватизації Фонду держмайна на 2021 рік зазначає понад 500 об’єктів, з яких 53 - перспективні об'єкти великої та середньої приватизації.

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.