Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась

29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,74 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,71 - 27,74 гривні;

Євро – 33,55 - 33,58 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,63 – 27,81 гривні. Євро купують по 33,32 гривні, продають по 33,70 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,67 - 27,76 гривні, євро - 33,37 - 33,49 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 квітня на рівні 27,79 гривні.

28 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 28 квітня на рівні 27,77 гривні.

28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

Економічна правда