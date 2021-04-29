Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась
29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,74 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,71 - 27,74 гривні;
Євро – 33,55 - 33,58 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,63 – 27,81 гривні. Євро купують по 33,32 гривні, продають по 33,70 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,67 - 27,76 гривні, євро - 33,37 - 33,49 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 квітня на рівні 27,79 гривні.
28 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,79 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 28 квітня на рівні 27,77 гривні.
28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.
29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.
Економічна правда
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