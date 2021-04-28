Комітет рекомендував Галущенка на посаду міністра енергетики

Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що основними проблемами кандидат назвав величезні борги, які накопичилися в енергетиці і потреба у системному підході до вирішення всіх питань галузі.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Після того, як тимчасово виконуючим обов’язки голови НАК "Нафтогаз" призначили Юрія Вітренка, Юрій Бойко знову тимчасово очолив відомство.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту, зокрема розглянуть призначення міністра енергетики.

Економічна правда