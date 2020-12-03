Законопроєкт щодо земельної децентралізації відправили на повторне друге читання

2 грудня Верховна Рада відправила законопроєкт 2194, яким регулюється передача держземель "на місця", на повторне друге читання.

У цілому законопроєкт підтримав лише 201 депутат, чого не вистачило для прийняття рішення. За повторне друге читання проголосували 260 нардепів.

Законопроєкт 2194 є одним з ключових у впровадженні земельної реформи. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Ексочільник Мінекономіки Павло Кухта на своїй сторінці у Facebook нагадав, що 2194 "є однією з умов отримання $700 млн дуже дешевої кредитної підтримки від Світового банку. Тих самих грошей, які критично необхідні, щоб подолати бюджетну кризу - якщо не цього року, то майбутнього.

Читайте також: "Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Ринок землі відкрили, мораторій скасували: що треба знати про новий закон

Нагадаємо:

30 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

7 жовтня Комітет ВРУ з питань агрополітики рекомендував законопроєкт 2194 до другого читання.

15 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо передачі земель з державної у комунальну власність.

Кабмін своєю постановою запустив механізм передачі державних сільгоспземель об’єднаним територіальним громадам. Це близько 2 мільйонів гектарів територій.

Економічна правда