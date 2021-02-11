Мінфін очікує отримати всі 700 мільйонів від Світового банку після ухвалення "аграрних" законів
Мінфін сподівається отримати другу частину траншу від Світового банку після ухвалення Радою законів щодо земельної реформи, загальна допомога СБ становить 700 мільйонів доларів.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю УНІАН, повідомляє пресслужба відомства.
Кредит, про який йдеться, наданий у рамках позики на політику розвитку для економічного відновлення (Economic Recovery DPL). Світовий банк ухвалив рішення щодо першого траншу на суму 350 мільйонів доларів для України у червні минулоріч.
Очільник відомства розповів про умови отримання решти кредиту СБ:
"Днями розмовляв з керівником Світового банку в Україні. Обговорювали умови надання коштів. Щодо першого траншу - це staff level agreement з МВФ. А для другого траншу - прийняття пакету аграрних законів, що, в принципі, реально".
Ймовірно, йдеться про два законопроєкти, №2194 та №2195, що дерегулюють земельні відносини та впроваджують електронні аукціони продажу землі - наразі вони очікують на друге читання в Раді.
Марченко додав, що Верховна Рада засідатиме через тиждень, а тому "є шанси розглянути ці законопроекти і отримати 700 мільйонів доларів – два транші Світового банку".
Він наголосив, що співпраця з МВФ визначає отримання подальшої кредитної допомоги з боку Світового банку, Єврокомісії, а також впливає на більш лояльне ставлення до України. "Це дозволить запозичувати під нижчу дохідність, підвищить вартість наших цінних паперів і, відповідно, - знизить боргові ризики країни".
Стосовно очікуваного траншу від МВФ Марченко зазначив, що програма "Stand-by" добігає кінця у грудні цього року. Відповідно, в уряді планують отримати кошти від Фонду до кінця 2021 року. Також очільник відомства додав, що "підв’язку до продовження співпраці з МВФ мають кошти другого траншу макрофінансової допомоги ЄС (600 млн євро)".
Нагадаємо:
У червні 2020 року Світовий банк ухвалив рішення надати Україні 350 мільйонів доларів кредиту в рамках першої позики на розвиток у сфері економічного відновлення на підтримку реформ та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.
Щоб завершити огляд і наблизитись до рішення щодо продовження фінансування за поточною програмою stand-by, місія МВФ має визначити політику економічного розвитку в Україні та проведення реформ.
Україна у 2021 році очікує отримати три транші від Міжнародного валютного фонду на загальну суму 2,2 мільярда доларів.
У Євросоюзі працюють над тим, аби Україна якнайшвидше отримала другу частину траншу на суму 600 мільйонів євро.
Економічна правда
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