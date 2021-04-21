"Нафтогаз" очікує отримати за 2020 рік 11,8 мільярдів збитку – Мінекономіки

"Нафтогаз" за підсумками 2020 року очікує отримати збиток в 11,8 млрд грн - при цьому, раніше очікувався прибуток в 11,5 млрд грн.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови щодо встановлення нормативу частини прибутку держкомпаній для перерахування до держбюджету.

Проєкт постанови був знятий з розгляду уряду 21 квітня за пропозицією міністра економіки Ігоря Петрашка.

"Законом про "Державний бюджет на 2021 рік" передачено надходжень по коду бюджетної класифікації доходів 21010500 "Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність", - 24,4 млрд гривень.

Зазначена сума розраховувалась з урахуванням, в тому числі, планового прибутку НАК "Нафтогаз України" у розмірі 11,5 млрд гривень", - йдеться пояснювальній записці.

Водночас, йдеться у документі, відповідно до проєкту фінплану "Нафтогазу" на 2021 рік, який надійшов до Мінекономіки, компанією за результатами 2020 року прогнозується отримати збиток у сумі 11,8 млрд грн.

У Мінекономіки додають, що без дивідендів від "Нафтогазу" надходження держбюджету від сплати дивідендів очікуються на рівні 22,3 млрд грн.

Нагадуємо:

За підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік - про це йдеться у фінансовій звітності "Нафтогазу". Документ є у розпорядженні ЕП.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився прокоментувати інформацію про збитки групи в 36,93 млрд гривень "до офіційного оприлюднення звітності".

НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.

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Економічна правда