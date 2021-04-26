Новини 26 квітня: річний тариф на газ, євробонди, "євробляхи"

Про річний тариф на газ. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Про євробонди. Мінфін України відкрив книгу заявок на 8-річні доларові єврооблігації, орієнтир прибутковості випуску - 7-7,25%.

Про "євробляхи". Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони, які встановлюють пільговий період для розмитнення старих автомобілів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року, закони передали на підпис президенту.

Про прибутки українських банків. Серед українських банків найвищі прибутки у першому кварталі 2021 року отримав державний ПриватБанк, найбільші збитки – Правекс-Банк.

Про прибуток "Укроборонпрому". Державний концерн "Укроборонпром" завершив 2020 рік з чистим прибутком 2,5 мільярда гривень.

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Єдиного бачення, як запроваджувати другий пенсійний рівень, поки що немає. Які зараз є напрацювання та в чому ризики?