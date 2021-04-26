Закони про доступне розмитнення "євроблях" передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони, які встановлюють пільговий період для розмитнення старих автомобілів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року, закони передали на підпис президенту.

Про повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради.

Зокрема, закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби" (№4643-д) передбачає врегулювання питання митного оформлення транспортних засобів, забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту.

А також - врахування інтересів всіх верств населення при вирішенні даного питання.

Нова формула оподаткування розповсюджується на автомобілі, які ввезені фізособами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Нова формула буде дійсною протягом 180 днів від дня набуття законом чинності.

Змінами до Митного кодексу (закон №4644-д) терміном на 180 днів при оформленні вживаних автомобілів, ввезених до 31 грудня 2020 року, їх власники звільняються від сплати ввізного мита.

Крім того, встановлюється тимчасовий спрощений порядок оформлення вживаних автомобілів, ввезених до 31 грудня 2020 року і які перебувають на території країни з порушенням правил режиму тимчасового ввезення або транзиту за умови добровільної сплати власником до держбюджету платежу в розмірі 500 неоподатковуваних податком мінімумів (8,5 тис грн).

Якщо власник такого авто не планує його оформляти, він може протягом півроку вивезти його закордон, попередньо сплативши до держбюджету ті ж 8,5 тис грн, що дозволить уникнути штрафів за таке порушення.

Обидва закони передали на підпис президенту.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів, які встановлюють пільговий період для розмитнення старих автомобілів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року.

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Економічна правда