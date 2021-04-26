Україна почала розміщення 8-річних євробондів – ЗМІ

Мінфін України відкрив книгу заявок на 8-річні доларові єврооблігації, орієнтир прибутковості випуску - 7-7,25%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела.

Зазначається, що організатори розміщення - BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan.

"Фінальні параметри угоди будуть визначені в понеділок.

У Міністерстві фінансів України агентству сказали, що поки не коментують цю інформацію", - йдеться у повідомленні.

Джерело видання в уряді додало, що офіційне повідомлення про підсумки розміщення очікується після прайсингу.

"У кінці минулого тижня єврооблігації України сильно подорожчали на новинах про відвід Росією частини військ від українського кордону.

Зокрема, прибутковість паперів з погашенням в 2027 році знизилася майже до 6%, а з погашенням в 2032 - майже до 6,8%, хоча ще в середині тижня ставки за ними становили майже 6,6% і 7,2%", - пише агентство.

Нагадаємо:

Україна 11 грудня 2020 року розмістила додатковий випуск єврооблігацій на суму 600 млн доларів із дохідністю 6,2%.

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